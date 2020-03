Koronawirus w Polsce. Informacje na temat pacjentów w Szczecinie

Pacjenci poinformowali służby sanitarne, że byli we Włoszech. Zostali objęci kwarantanną domową. Kiedy pojawiły się objawy, pacjentów przewieziono specjalną karetką do szpitala. Przebywają tam od 4 marca, dopiero w piątek wyniki badań potwierdziły u nich zakażenie koronawirusem.

Mają wysoką gorączkę i kaszel. Ich stan jest stabilny. Przypomnijmy, że pacjent "zero" przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Zakażona koronawirusem jest też osoba, która podróżowała z pacjentem "zero". Przebywa w Ostródzie. Kolejny zakażony jest we Wrocławiu - prawdopodobnie zaraził się w Wielkiej Brytanii.