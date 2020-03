Koronawirus w Polsce. Ile potrwa epidemia? “Nawet kilkanaście miesięcy”

Najpierw duże miasta, potem wsie

- Jednak pociąga ona za sobą ogromne koszta ekonomiczne i gospodarcze - zauważa. - Trzeba działać tak, aby wytrzymała gospodarka, ale też trzymać epidemię pod butem. To nie jest łatwe, co widać po włoskim przykładzie.

Do kiedy więc może potrwać epidemia? - Do momentu wprowadzenia szczepionki, czyli od 18 do 20 miesięcy - stwierdza. - Kresem epidemii jest moment, kiedy całe społeczeństwo zostanie uodpornione. To może się stać poprzez przechorowanie, albo poprzez szczepionkę.

Koronawirus? Prognozy na kilka dni do przodu

Maciej Jasiński jest doktorem fizyki. W swoich analizach stara się przewidzieć, jak wzrastać będzie liczba zakażonych. - Ale trudno to przewidzieć, ponieważ liczy się też dynamika sytuacji - podkreśla. - Nie wiadomo, na ile kwarantanna działa, czy kiedy zaczniemy wykonywać więcej testów, to wyniki poszybują w górę.

Tworzy wykresy, w których bazuje na danych resortu zdrowia. Do nich dopasowuje funkcję matematyczną. - To pozwala prognozować na kilka dni do przodu. Dzień, może dwa, jeśli ten wzrost wykładniczy się utrzyma - zaznacza. - Prognozy na za tydzień, albo dwa, to są potencjalne scenariusze, jak to się może potoczyć. To trochę wróżenie z fusów.