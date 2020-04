Koronawirus w Polsce i susza. Arcybiskup Stanisław Gądecki: módlmy się o deszcz

Co więcej, poprosił, by w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do modlitw, "ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby". Jak podkreślił arcybiskup, z powodu suszy "setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem, a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju".