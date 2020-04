who

Koronawirus w Polsce i na świecie. WHO przestrzega przed zbyt wczesnym wycofywaniem ograniczeń

Władze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zwróciły się do rządów krajów, aby nie ulegały one pochopnemu optymizmowi i nie wycofywały się zbyt szybko z wprowadzonych przez siebie środków ostrożności. Eksperci twierdzą, że decyzja o poluzowaniu obostrzeń może spowodować nawrót epidemii koronawirusa.

Koronawirus w Polsce i na świecie. WHO ostrzega rządy krajów (PAP, Fot: David Arquimbau Sintes)