Koronawirus. Dr Michał Sutkowski o "groźnym trendzie" i brytyjskiej mutacji w Polsce

Dr Michał Sutkowski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Lekarz odniósł się do obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i opowiedział o "groźnym trendzie" związanym z dzienną liczbą nowych zakażeń koronawirusem. - Ten trend jest niedobry - powiedział ekspert. - Te elementy trzeba brać pod uwagę: liczbę potwierdzonych przypadków i liczbę hospitalizacji - powiedział dr Michał Sutkowski. - Pod koniec przyszłego tygodnia będzie wiadomo, czy to ma charakter incydentalny, czy zrobiliśmy sobie karnawał na Krupówkach, czy to ma charakter jednak powszechny - stwierdził gość WP. - Zwracam także uwagę, że my dziś mówimy o Zakopanem, a na ulicach wszystkich miast część osób zachowuje się dalej w ten sposób, jak w Zakopanem - stwierdził lekarz . Odniósł się on również do brytyjskiej mutacji koronawirusa. - Transmisyjność tego koronawirusa jest teraz na poziomie 30-40 proc. większa, niż tych wcześniejszych odmian - stwierdził prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i przekazał, że sytuacja epidemiczna nadal zależy od zachowania ludzi.

