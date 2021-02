Koronawirus w Polsce. Grożą rządowi pozwem zbiorowym. Piotr Zgorzelski stawia premierowi ultimatum

"Jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to jako parlamentarzyści wystąpimy z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa" - zapowiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach mówił w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej Piotr Zgorzelski. - Tak, daliśmy taki termin panu premierowi, by w końcu zdecydował się na kategoryczny ruch odmrażający polską gospodarkę, a nie straszył tych, którzy są głównymi dostarczycielami środków do budżetu, z którego pan premier czerpie pełnymi garściami, niekoniecznie gospodarnie - mówił. Zgorzelski przedstawił opinię prawną, którą zlecił przez Biuro Analiz Sejmowych jednemu z konstytucjonalistów. - Z niej jednoznacznie wynika, że to przedsiębiorcy mają rację - nie można poprzez rozporządzenia unieważniać ustaw i Konstytucji. Jest ona dostępna na moim profilu na FB - każdy może ją pobrać i się nią posiłkować przed sądem. To rząd popełnia przestępstwo, a przedsiębiorcy poruszają się w granicach prawa - powiedział. Zgorzelski poinformował, że "pozew zbiorowy jest na ukończeniu". - Do końca tygodnia go złożymy. Chyba że pan premier odmrozi gospodarkę, która odmraża się już samoistnie - zaznaczył. - Panie premierze, pan jeszcze trwa przy obostrzeniach, tylko one są coraz mniej honorowane. Proszę otworzyć i nie straszyć przedsiębiorców, a wtedy nie będzie żadnych pozwów zbiorowych i gospodarka wróci na swoje tory - zaapelował Zgorzelski.

