Koronawirus w Polsce. Granice kraju pozostaną zamknięte do 13 kwietnia

- Nowe ograniczenia są niezbędne z punktu widzenia zakażeń w naszym kraju. Naszym celem jest dążenie do tego, aby przez dyscyplinę doprowadzić do realizacji celu. Mamy głęboką akceptację społeczną dla zadań funkcjonariuszy - powiedział w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Granice Polski pozostaną zamknięte do 13 kwietnia. Ograniczenia nie dotyczą przepływu towarów. Szef MSWiA podkreślił, że "zaostrzono ograniczenia dla Polaków pracujących po drugiej stronie granicy". - Mają dwa dni, by ustabilizować swoją sytuację zawodową. Po tym okresie, jeśli przekroczą granicę z powrotem do Polski, zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie. Tylko do piątku mogą tę granicę swobodnie przekraczać - powiedział Kamiński.