Koronawirus w Polsce. Fryzjerzy mają pretensje do rządu. Pytają, kto ostrzygł premiera Mateusza Morawieckiego?

- Co to za odmrożenie gospodarki!? Ulżyli sklepom, które wcale tak bardzo nie cierpiały, kościołom, otworzyli lasy i parki, bo denerwowało to zwykłych ludzi. Nasza branża, drobnych przedsiębiorców i usługodawców nadal pozostaje zamknięta. Wylądujemy pod mostem - denerwuje się pani Sylwia, właścicielka warszawskiego studia fryzur.