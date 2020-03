Koronawirus w Polsce. Europoseł Kosma Złotowski apeluje o datki na Kościół

Koronawirus w Polsce. Kosma Złotowski a msze święte

Polityk odniósł się do decyzji Konferencji Episkopatu Polski , która w wydanym komunikacie zaleca biskupom, aby nie nakazywali wiernym uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej.

Decyzja została podjęta po tym, jak w piątek premier Mateusz Morawiecki wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego . To rozporządzenie skutkuje m.in. zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób. Zakaz ten obejmuje także zgromadzenia religijne.

Koronawirus w Polsce. Kosma Złotowski apeluje o datki

- No, tak! Koronawirus! Mamy dyspensę od osobistego uczestnictwa we mszy. W telewizji mamy możliwość uczestniczenia w nabożeństwie, możemy także uczestniczyć w mszach on line" - pisze Kosma Złotowski. Europoseł PiS podkreśla jednak, że "zdalna msza pozbawia nas możliwości: uczestnictwa w komunii świętej oraz wsparcia wspólnoty".