Koronawirus w Polsce. Episkopat wydał komunikat ws. pielgrzymek

"To decyzja bardzo wyczekiwana przez biskupów, duszpasterzy, pielgrzymów i organizatorów pielgrzymek do sanktuariów, przede wszystkim diecezjalnych na Jasną Górę. Ubiegłoroczne obostrzenia zmusiły niektóre diecezje do rezygnacji z pielgrzymek. Te, które się odbyły, zakończyły się bezpiecznie, z dwoma lub trzema przypadkami objawów Covid-19. Nie została przerwana tradycja pielgrzymowania w Polsce" - napisał bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.