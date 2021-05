Piekary Śląskie. Majowa pielgrzymka mężczyzn 2021. Arcybiskup Wiktor Skworc wyznaczył limit wiernych

Majowe pielgrzymowanie do Piekar Śląskich to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 r. Przed pandemią co roku brało w nim udział od kilkudziesięciu do ponad 100 tysięcy wiernych.