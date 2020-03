WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze epidemia + 2 koronawiruspaweł grzesiowski oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Epidemiolog podaje porażające przykłady. "Lekarze operują z szalikami na twarzy" - Niestety, muszę to z bólem przyznać, w wielu szpitalach brakuje środków ochrony osobistej - stwierdził epidemiolog dr Paweł Grzesiowski.... Rozwiń panie doktorze My zaczęliśmy mówić … Rozwiń Transkrypcja: panie doktorze My zaczęliśmy mówić o tym że pracownicy służby zdrowia coraz częściej są zarażeni ciebie pani sobie Państwowy Zakład Higieny potwierdził że jeden z pracowników właśnie tego zakładu nie jest zakażona Korona Korona wirusem Państwowy Zakład Higieny co prawda dodaje że pracownik ten nie był zaangażowany wprowadzony nie diagnostyki No ale jednak wczoraj nie były przyjmowane wczoraj nie było testów Czy mam rozumieć że pracownicy służby zdrowia w tej chwili są najgorzej chronienie albo nieodpowiednio chronieni Niestety muszę to z bólem przyznać że w wielu szpitalach brakuje środków ochrony osobistej wiem to z pierwszej ręki ponieważ w kilku szpitalach konsultując na mam okazję zobaczyć czym szpitale dysponują Proszę mi uwierzyć może to to zabrzmi drastycznie to szpital gdzie operuje się w tej chwili nagłe przypadki z szalikami na twarzy ponieważ nie ma masy jest to Sytuacja która powoduje nadzwyczajny stan zagrożenia dla personelu medycznego ponieważ Wiemy to że przecież robiąc operację Czy przyjmując pacjenta do szpitala my Zbliżamy się do tej osoby znacznie bardziej niż na odległość metra a więc jeśli któregoś pacjenta my musimy zbadać pobrać mu badania zrobić mu wymazy to przecież jest oczywiste że skąd wirusem tej chwili w wielu szpitalach sytuacja pod względem zabezpieczenia personelu jest moim zdaniem katastrofalna I nie chodzi o wydzielone zakaźne które mają mieć pierwszeństwo w zaopatrzeniu tylko mówimy o wszystkich szpitalach ponieważ w tej chwili Coraz więcej pacjentów zgłasza najpierw na izbę przyjęć zwykłego szpitala Tam trzeba pacjenta zbadać zabezpieczyć postawić pierwsze kroki diagnostyczne i dopiero Po wyjaśnieniu to rzeczywiście to może być koronawirusa to wówczas taki pacjent może być przesyłany dalej a więc w tym zwykłym szpitalu również personel musi mieć zabezpieczające a w tych szpitalu w tej chwili tego brakuje to nie Zresztą problem tylko Polski proszę poczytać co piszą amerykańscy lekarze it Witam w tej chwili się instruuje jak używać dwa razy jednorazowe maski sytuacja jest naprawdę tragiczna jeżeli chodzi o podstawowe środki zabezpieczenia i na razie możliwości wyjścia z tej sytuacji ponieważ nie chodzi tu o pieniądze nie ma w magazynach tych środków nie można kupić my jesteśmy w tej chwili gotowi kupić masek są na to pieniądze są nawet darczyńcy którzy są gotowi wesprzeć te zakupy finansowo tylko naprawdę nie ma gdzie kupić w środku v i również w fartuchach specjalistycznych o Googlach czy też szybach chroniących twarzy rękawiczkach Także mamy w tej chwili w tym lesie chyba największy problem bo i procedury działają i personel jest przygotowany do pracy natomiast nie ma środków zabezpieczających ilość