Koronawirus w Polsce. Epidemia nie odpuszcza. "Spadek mamy znacznie wolniejszy"

Jednak w ostatni weekend sytuacja uległa zmianie. W piątek 10 lipca przybyło w Lubuskiem 25 zakażonych. To był wówczas rekord, bo od początku epidemii rzadko kiedy potwierdzano więcej niż 10 zakażeń dziennie. Ale rekord ten szybko został pobity. Bo w niedzielę wykryto kolejne 48 zakażeń.

Liczba chorych na COVID-19 poszybowała w górę. Przed weekendem wynosiła 19, a w poniedziałek 99. Tak gwałtowny wzrost spowodowany jest ogniskiem koronawirusa, które zostało wykryte w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym we Wschowie. Zachorowało tam 30 pacjentów i 12 pracowników.

Wzrostu nie ma. "Jest pewien spadek"

Profesor Włodzimierz Gut zauważa, że w skali kraju nie ma wyraźnego wzrostu zakażeń. Jednak wciąż sytuacja nie jest tak dobra, jak powinna w tym momencie być. - Przypadków jest za dużo, to trzeba przyznać uczciwie. Powinno być w granicach 200 i poniżej, a jest w granicach 300. Ale jest pewna faza spadkowa - ocenia w rozmowie z WP wirusolog.

- Gdyby reguły, które obowiązywały, były powszechnie stosowane, to byśmy nie mieli problemu - uważa profesor. - Ale one zostały naruszone, a co gorsza część ludzi uwierzyła, że koronawirus jest tylko fikcją. Mamy spadek znacznie wolniejszy, niż powinien być - dodaje.