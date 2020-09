Koronawirus w Polsce. Ekspert: "Strefy działają średnio"

Profesor Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że "strefy działają średnio". - O ile w województwach sytuacja jest stała, a na czele cały czas są województwa mazowieckie, śląskie i małopolskie, o tyle w powiatach ta liczba jest zmienna. Powód jest prosty: to ludzka mobilność. Ktoś może pracować w jednym powiecie, a mieszkać w drugim - mówi profesor. Nie wiadomo czy do takiej sytuacji nie dochodzi w okolicach Nowego Sącza.

O ile bowiem powiat nowosądecki zanotował spadek zachorowań i ze strefy czerwonej przeniósł się do strefy żółtej. O tyle, samo miasto Nowy Sącz wciąż znajduje się w czerwonej strefie. Czyli takiej, w której nie można m.in. organizować kongresów i targów. Funkcjonuje także zakaz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. Siłownie pozostają otwarte, jednak obowiązują limity osób: jedna na 10 metrów kwadratowych.

- Zasada jest prosta. Im więcej robimy testów, tym więcej robimy przypadków. O wykonaniu testów na szczęście decydują lekarze, więc nie ma ryzyka, że jakiś powiat chcąc uniknąć wpadnięcia do żółtej lub czerwonej strefy przestanie testować. Są tacy, którzy mówią, że kiedy przestaniemy testować to pandemia zniknie, ale to chowanie głowy w piasek - kontynuuje lekarz.