Koronawirus w Polsce. Dzieci wróciły do szkół, rodzice ruszyli do lekarzy. "Blokują kolejki"

Nie ma przepisów, które zobowiązują rodziców dzieci w wieku szkolnym do przynoszenia takich zaświadczeń. – Dyrekcja szkoły wprowadziła taki obowiązek i mam wybrać: albo pójdę do lekarza po zaświadczenie, albo moje dziecko będzie musiało zostać w domu – mówi mama uczennicy podstawówki.

Powrót do szkoły. Wymagają zaświadczeń

Z tego powodu już 1 września przed gabinetami lekarzy rodzinnych w całej Polsce ustawiły się kolejki rodziców, którzy przyszli po zaświadczenie, że ich dziecko nie ma infekcji. - Przychodzą do mnie rodzice, ale także do moich kolegów lekarzy w wielu regionach Polski, i proszą o zaświadczenia, że dziecko ma kaszel lub katar nie z powodu koronawirusa, a z racji alergii lub astmy. Często są zachęcani przez dyrektorów i nauczycieli ze szkół i przedszkoli – mówi Wirtualnej Polsce dr Aleksander Biesiada, autor bloga lekarzrodzinny.blog.

Lekarz tłumaczy, że z medycznego puntu widzenia takie zaświadczenie nie ma żadnego sensu. - Jako lekarze ufamy rodzicom. Gdy opiekun obserwuje dziecko, wie, czy kaszel u dziecka z astmą nagle się zmienił, jest inny. Wtedy zgłosi się do lekarza. Nie ma szans, żeby ocenić jakie pochodzenie ma kaszel, bez badania. Jeśli chcielibyśmy to ustalić, to musielibyśmy badać dzieci codziennie. A to przecież nierealne. Co więcej astma czy alergia nie chronią przed infekcją - każdy rodzic astmatyka to wie – mówi dr Biesiada.