Koronawirus w Polsce. Działacze PiS-u w Olsztynie zamówili mszę w intencji zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach 2020 r.

Mimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce , jeden z działaczy PiS-u w Olsztynie rozesłał w sobotę wieczorem sms do sympatyków tej partii z zaproszeniem "na mszę za Ojczyznę w intencji wyboru Prezydenta A. Dudy na drugą kadencję". Co jednak ciekawe, wzmianka dotycząca ponownego wyboru Dudy zniknęła zaproszenie na stronach internetowych lokalnych struktur tej partii. Jest tam mowa wyłącznie o mszy za ojczyznę.

- Kiedy to czytałem, zastanawiałem się, czy komuś nie odebrało rozumu. Msza w intencji wyboru prezydentato pomysł sam w sobie idiotyczny, ale jeszcze bardziej dziwi mnie ściąganie do kościoła setek ludzi, w sytuacji pandemii. Nie wiem, jak sobie nasze władze partii wyobrażają taką mszę i czy np. będą wypraszać sympatyków, jeśli przyjdzie ich zbyt wielu? Będą robili selekcję według wysokości wpłacanych - powiedział lokalny działacz PiS-u "Gazecie Wyborczej", która jako pierwsza napisała o tej sprawie.