Koronawirus w Polsce. Zarażona kobieta pojechała na zakupy, trafiła na 2 miesiące do aresztu

- Policjanci otrzymali informację z własnego źródła, że 54-letnia kobieta zarażona koronawirusem robiła zakupy w lokalnym sklepie spożywczym w jednej z miejscowości w powiecie ostrołęckim. Została zatrzymana z zachowaniem szczególnym środków ostrożności, w drodze powrotnej do domu. Co ciekawe, na zakupy pojechała samochodem z mężem, który jest zdrowy. Po zatrzymaniu kobieta trafiła do specjalnie przystosowanego pomieszania dla osób zarażonych koronawirusem - powiedział w niedzielę Wirtualnej Polsce podkom. Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrołęce.

Co jednak ciekawe, jak informują policjanci w Ostrołęce wszystkie czynności procesowe wykonywane z osobą zarażoną koronawirusem, łącznie z posiedzeniem sądu, dzięki systemom teleinformatycznym były prowadzone w formie videokonferencji z siedziby policji w Ostrołęce. Mieszkanka powiatu wyszkowskiego usłyszała zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi jej za to do 8 lat więzienia oraz wysoka kara grzywny. Na wniosek prokuratora, w sobotę sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowani zarażonej kobiety na 2 miesiące i została przewieziona do zakładu karnego.