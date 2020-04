Wybory prezydenckie 2020. Opinia eksperta PAN: wybory korespondencyjne niezgodne z międzynarodowymi standardami

We wtorek zbiorą się na wspólnym posiedzeniu komisje senackie: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza. Będą analizować zapisy ustawy z 6 kwietnia, która wprowadza korespondencyjne głosowanie w wyborach prezydenckich. Zapoznają się z opiniami ekspertów, związkowców i samorządowców na jej temat. Mają także otrzymać opinię od Państwowej Komisji Wyborczej .

"Jak się wydaje, nie ma potrzeby podkreślania, że zawarcie umowy międzynarodowej (a właściwie szerzej: przyjęcie zobowiązania międzynarodowego) pociąga za sobą konieczność wywiązania się z niego, w tym dostosowania prawa wewnętrznego do zobowiązań międzynarodowych. Żadne państwo nie może powoływać się na swoje prawo wewnętrzne (włącznie z konstytucją), aby uwolnić się ze swych zobowiązań międzynarodowych. Nawet jeżeli konstytucja zajmuje najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa - tak jak w przypadku Konstytucji RP z 1997 r. - należy dostosować ją do zobowiązań międzynarodowych, co wynika w szczególności z relacji pomiędzy przepisami art. 8 i 9 (nakaz przestrzegania prawa międzynarodowego stanowi wyjątek od zasady prymatu konstytucji). Od okresu międzywojennego ukształtowała się też zasada, że państwo nie może powoływać się na prawo wewnętrzne (w tym konstytucję) dla usprawiedliwienia niewywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych" - pisze prof. Czapliński w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Senatu.