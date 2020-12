Koronawirus w Polsce. Dyspensa od udziału w mszy w niedziele i święta przedłużona

Część hierarchów w ostatnich dniach przedłużyła dyspensę do 27 grudnia . Inni zwolnili z tego obowiązku wiernych już w październiku, gdy ich diecezje trafiły do stref zagrożenia epidemiologicznego. Są też i takie diecezje, gdzie wciąż obowiązuje dyspensa wydana jeszcze na wiosnę w czasie pierwszej fali pandemii.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś przedłużył dyspensę 26 listopada. "Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka - o wiele wyższa, niż było to w marcu, gdy po raz pierwszy przesłałem do Was pierwsze zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania i przeżywania liturgii w parafiach. Dziś po upływie dziewięciu miesięcy zachodzi pilna potrzeba, aby te zarządzenia przypomnieć i zaktualizować" - wyjaśnił abp Ryś.