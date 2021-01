Koronawirus w Polsce. Duda powiedział, czemu "nie załatwił" szczepionek od Trumpa

Szczepienia na COVID-19. Michał Dworczyk odpowiada KE

Koronawirus w Polsce. Co ze szczepionkami "od Trumpa? Andrzej Duda: wybraliśmy inny system

Na pytania internautów odpowiadał również prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - Powstało sześć dużych mutacji koronawirusa. Póki co na te mutacje działają wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki - podkreślił lekarz.

Koronawirus w Polsce. Minister Adam Niedzielski mówi o badaniach nauczycieli

Niedzielski odniósł się również do kwestii związanych z powrotem do szkół. - Na początku lutego będziemy chcieli powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli - powiedział .

- Przeprowadziliśmy badanie przesiewowe wśród nauczycieli, które na 134 tys. zbadanych nauczycieli dały wynik prawie 3 tys. pozytywnych przypadków. To mniej więcej 2 proc. tej populacji. Będziemy to badanie chceli powtórzyć mniej więcej po dwóch tygodniach, czyli tak naprawdę na początku lutego. Zobaczymy, jak wygląda ten wskaźnik w przesiewowym badaniu i być może na jego postawie podejmiemy decyzję, co robimy dalej - uznał minister zdrowia.