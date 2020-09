Koronawirus w Polsce. Dr Paweł Grzesiowski oburzony. "Kompletna ignorancja"

Lekarz zaznaczył, że odmówił "wszystkich zaproszeń na wesela, jakie dostał na ostatnie półrocze". - Wszyscy to zrozumieli - stwierdził dr Grzesiowski. I ocenił, że jeśli chodzi o szkoły, to "tam, gdzie udało się stworzyć bezpieczne warunki, jest bezpiecznie".

W jego ocenie pierwszy tydzień roku szkolnego powinien być "online". - A tak to teraz jednak jest tych zakażeń sporo - uznał. Dr Grzesiowski przyznał, że kwestia teleporad udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej to "bardzo trudna sprawa".

- Jak zrobić to, żeby w ciągu kilku tygodni nie zablokować laboratoriów? - zastanawiał się. Jego zdaniem zmuszanie pacjenta do wizyty w przychodzi i lekarza do oglądania pacjenta również "nie jest szczęśliwym rozwiązaniem".

Koronawirus. Polska. Dr Paweł Grzesiowski dziwi się skróceniu kwarantanny

Jest sprawa, w której dr Grzesiowski ma "ogromny żal i niedosyt" w stosunku do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o kwestię noszenia maseczek w szkole. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki, natomiast zdaniem immunologa powinno to zostać uregulowane odgórnie.

- Kwarantanna skrócono do 10 dni to jest pewien eksperyment. Bo wiemy, że wirus wylęga się przez 14 dni - dodał dr Grzesiowski. Lekarz zaznaczył też, że będziemy mieć problem ze szczepionkami na grypę, których może zabraknąć.

- To jeden z najbardziej wstydliwych tematów, obok respiratorów i maseczek bez atestów. To element kompletnej ignorancji poprzedniego szefa ministerstwa czy kierownictwa ministerstwa (...), mamy to co mamy (...). Zabrakło wyobraźni - uznał. Obecnie dokupienie szczepionek na grypę jest niemożliwe, bo są produkowane z odpowiednim wyprzedzeniem - twierdzi immunolog.