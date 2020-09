Szkoła. Lekcje po 30 minut. Minister edukacji nie wykluczył takiej możliwości

Szkoła. Lekcje po 30 minut? Minister zabrał głos

1 września zainaugurowano rok szkolny 2020/2021 . Uczniowie po pół roku wrócili do szkół. Lekcje odbywają się w sposób tradycyjny, choć Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia wprowadzenie mieszanego sposobu nauki lub nauczania zdalnego.

Szkoła, mimo pandemii koronawirusa, wróciła do normalnego funkcjonowania. Pojawiają się jednak pytania o to, jak edukacja w Polsce będzie wyglądała na jesieni, gdy spodziewany jest wzrost zakażeń koronawirusem. Jedną z propozycji zmniejszenia ryzyka jest skrócenie czasu trwania zajęć z 45 do 30 minut. W ten sposób łatwiej byłoby o wprowadzenie dwuzmianowej nauki w szkołach. W tej sprawie wypowiedział się już szef resortu Dariusz Piontkowski.