Koronawirus w Polsce. Dr Michał Sutkowski przeprasza seniorów stojących na mrozie

- Zawiodła komunikacja. Nikt seniorom, oprócz nas, nielicznych lekarzy, nie powiedział: nie przychodźcie do przychodni. Część i tak by pewnie poszła, chcąc osobiście się zapisać, ale część by pewnie uwierzyła i została - powiedział w programie "Newsroom" prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Jak zapewnił, zainteresowanie szczepieniami na COVID-19 jest duże. Dodał, że "może tylko seniorów przeprosić" za zamęt. W jego ocenie nie zróżnicowano odpowiednio liczby szczepionek przekazywanych do mniejszych i większych placówek, nie mówiąc już o tym, że nie zakończyły się jeszcze szczepienia grupy zero. - Ja sam jeszcze nie jestem zaszczepiony - podkreślił.

Rozwiń