Koronawirus w Polsce. Dr Afelt radzi nie mieć złudzeń

Czy koronawirus zostanie już z nami na zawsze? Z takim pytaniem w "Newsroom WP" zmierzyła się dr Aneta Afelt, członkini zespołu doradczego ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk. - Nie należy mieć złudzeń. Jeśli mielibyśmy złudzenia co do tego, to oznaczałoby, że te złudzenia oparte są na przesłankach nienaukowych - oznajmiła badaczka. - Wirus grupy jest w naszym środowisku powszechny. W naszym środowisku codziennym mamy też inne koronawirusy. (...) W wyniku działań przystosowawczych i ewolucyjnych po obu stronach - naszego układu immunologicznego, ale również po stronie samych wirusów - wytworzyliśmy pewnego rodzaju balans, w którym wirus ma swojego gospodarza, ale gospodarz nie odczuwa negatywnych skutków - przekazała dr Afelt. - Mamy nadzieję, że tak samo będzie w przypadku wirusa SARS-CoV-2 - dodała na koniec.