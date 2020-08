Koronawirus w Polsce. Darmowe testy na COVID-19 dla posłów

"Fakt" dotarł do dokumentu, który w sprawie koronawirusa do posłów wysłała szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. "Należność za badanie będzie zwracana na podstawie imiennego dokumentu wystawionego na posła" - taki fragment pisma cytuje dziennik.

Według "Faktu" darmowe testy na koronawirusa dla posłów mają związek z obradami Zgromadzenia Narodowego, na którym zostanie zaprzysiężony prezydent Andrzej Duda. "Chodzi o to, żeby podczas obrad nie było nikogo zarażonego koronawirusem" - pisze gazeta. I podkreśla, że komercyjny test na koronawirusa kosztuje średnio 500 zł. A jeżeli każdy poseł zechce z niego skorzystać, to podatnicy zapłacą za to łącznie 230 tys. zł.