Koronawirus w Polsce. Czy będzie kolejne zamrożenie gospodarki?

Kolejny lockdown jest wykluczony - mówili do niedawna przedstawiciele rządu. Teraz temat powraca. Choć wszyscy starają się uniknąć drugiego lockdownu, to niewykluczone, że ze względu na coraz większą liczbę przypadków koronawirusa będzie on nieunikniony. Chodzi o pełne zamrożenia gospodarki, jak miało to miejsce w marcu i kwietniu.