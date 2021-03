Koronawirus w Polsce. COVID-19 zniszczył mu serce. Konieczny był przeszczep

Koronawirus w Polsce. Dramatyczne skutki COVID-19

- To dar od losu, nie wiadomo co powiedzieć. To dla mnie jak trafienie szóstki. Lekarze przedłużyli mi życie, nie wiadomo o ile, ale mam je przedłużone - mówi z radością pan Paweł. I już planuje, co zrobi, gdy wróci do domu - powiedział po operacji cytowany przez TVN24 25-latek. - Myślę, że wrócę na święta. To będą najlepsze święta w moim życiu - dodał.