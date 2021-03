Koronawirus w Polsce. Co zrobiłaby opozycja, gdyby przejęła władzę? Cezary Tomczyk wymienia

- Dziś służba zdrowia ma przede wszystkim problem z kadrą medyczną. Trzeba jak najszybciej pozyskać lekarzy, prawdopodobnie ze wschodu - z Białorusi, z Ukrainy. Po drugie, kwestia zakupów dla szpitali. Liczba wolnych respiratorów na Mazowszu dziś rano to zero. Dziś są potrzebne interwencyjne zakupy rządu wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Jeżeli się nie robi kwerendy potrzeb, a potem się tych potrzeb nie realizuje, to jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". - Potrzebne są natychmiastowe zakupy dodatkowego sprzętu dla szpitali, natychmiastowe otwarcie wszystkich szpitali tymczasowych, potrzebne jest użycie wojska, po to, żeby wojskowi lekarze mogli dziś pomagać wszędzie tam, gdzie są potrzebni, a nie tylko WOT, które mają się zajmować liczeniem łóżek. Potrzebny jest personel zza granicy, szybkie działania rządu w takich sytuacjach jak np. loty z Ameryki Płd., gdzie rozwija się kolejny szczep wirusa i trzeba szybko postawić tamę, bo skończy się jak z mutacją brytyjską. Rząd w tych sprawach nie zrobił prawie nic - stwierdził Tomczyk. - Mamy w Polsce stutysięczną armię. Doliczając do tego rezerwę i WOT to ok. 150 tys. żołnierzy, którzy dziś mogą pomagać w szpitalach, wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Dziś w Polsce najbardziej brakuje personelu. Dziś żołnierze powinni być na pierwszej linii frontu, tam, gdzie ich miejsce - podkreślił szef klubu KO.

