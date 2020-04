WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Co z wyborami 2020? Wojciech Maksymowicz o rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz, lekarz i członek partii Porozumienie był gościem Sebastiana Ogórka i Agnieszki...

Transkrypcja: wybory w maju w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo nie mogę się odbić od te korespondencyjny nie Bałty myta jakbyśmy szymowski mówi są bezpieczniejsze znacznie bezpieczniejsze niż te które są tradycyjne ale należy zrobić wszystko według tych właśnie zaleceń epidemiologów żeby stworzyć warunki maksymalnego bezpieczeństwa i przeprowadzenia no i w takim czasie już przy takich możliwościach to nie jest nawet gdybyśmy każdemu wręczyli kombinezon do izolacji Z potencjalnym zakażeniem i maskę No to proszę państwa bardzo dużo było zakażeń wśród personelu medycznego który na starcie nie umiał tego optymalnie mistrza też się musiał zdejmować tak to nie jest tak że sama na rzucenie tam jakiś ty nie ma problemu to pani mówisz Aha nie było nie było politycznego przekupstwa pana i przeciągnięcia na stronę prawa i jednak silnie prze do wyborów 10 maja nie nie Co zupełnie nie próbował ze mną na ten temat rozmawiać Jeśli chodzi o przekupstwo jakiekolwiek to absolutnie nie nie nie nie nie nie sądzę nawet żeby kto to było podejmowane natomiast z niczego tak nie zauważyłem ja na kolegach nie próbował jasełka przedstawiały przestawiłem również w rozmowie bezpośredniej prezesowi Jarosław i Kaczyńskiemu ja kolejka z Łasina przedstawiali swój argumenty Przy poprzednim przed poprzedni głosowaniem była taka możliwość No właśnie pani miejsca mówił pana Jarosława Kaczyńskiego Jakie stanowisko mu pan przedstawił Nie no przestawiłem że to że to jest za wysoki poziom zagrożenia żeby nawet w tych warunkach to co ja rozmawiam i co ja rozpalony Jak wygląda no to po prostu wysłuchał No ale mam inne dane też inne informacje podejmuje decyzję to mu te dane daje Rafał ja nie chcę tej komentować tego Ja jestem z całym szacunkiem by się że ktoś jakiś element szacunku do tego że że że to wypowiadam bo myślę że że ludzie są nawzajem godnym szacunku dla siebie jeżeli mówią to co uważaj i tyle nad nią zostaliśmy po innych według innych opinii panie profesorze a Czy Jarosław Kaczyński wsłuchuje się czy chce się w ogóle wsłuchiwać takie opinie specjalistów No bo bardzo wielu Special do milogu wirusolog mówi że to wybory mówi pan tak także teraz o tym że te wybory będą niebezpieczne Czy Jarosław Kaczyński w ogóle słucha tych głosów No ja miałem okazję rozmawiać i wiem że że słuchała innych to tam powiedzieć dawno nie rozmawialiśmy i to oczywiście jest trudno nie jestem trudno naprawdę w tej komentować a takie stanowisko jak pan prezentują wszyscy posłowie porozumienia i nie zmienią do 10 maja właściwie do głosowania w sejmie na początku maja No co do głosowania No to to mamy głos przewodniczącego Palki ja jestem chyba jedynym posłem który nie jednak nie należy do partii ale ale też uważam że jeżeli ja będę wykonywać to co liczący za rekomenduje porozumienia Spotykamy się i tak natomiast każdy inaczej rozumiem rekomendacje medyczne No bo jest nas na Plac Trzech lekarzy tam też wśród posłów ale no nie każdy ma taką wiedzę i nie każdy szczegół to nie było tak że trzeba było gotować kaszę tak jak premier Gowin sobie zażyczył tylko jednak była w pewnego rodzaju dowolność czy to rozumiem że tutaj Jarosław Gowin wyda rekomendacji jak porozumienia powinni głosować jest absolutna jednolitość szacunku do decyzji przywódcy tego ugrupowania które jest ogólnopolskim ugrupowaniami w każdym województwie ma swoich członków przedstawicieli i sympatyków my chcemy bezpiecznej Polski w warunkach trudności ta Polska może być bezpiecznym nawet w sytuacji występowania wirusa który jest tak trzeba robić to jest nasze podstawowe założenie żeby uwolnić mi również gospodarkę pozwolić ludziom pracować o pootwierać sklepy To wszystko jest do zrobienia ale wam wierszyk i dlatego to musi musi pozbywać to ja nie jestem przeciwny wyboru korespondencyjnym z zasady na przykład natomiast trzeba spełnić warunki jestem przeciwna utworzeniu Wszyscy wszystkich sklepów ale w warunkach które będą