Koronawirus w Polsce. Co potem? "Czeka nas epidemia nowotworów"

Sławomir Gadomski był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceminister zdrowia był pytany o kondycję onkologii podczas pandemii koronawirusa w naszym kraju. – Widzimy bardzo duży dług, który mamy do spłacenia, dług zdrowotny – oświadczył Gadomski. – WHO raportuje, że czeka nas epidemia nowotworów – dodał, wskazując na niezdiagnozowane nowotwory. - Wiadomo, że ucierpiała bardzo profilaktyka – zaznaczył gość WP. Wiceminister apeluje o czujność onkologiczną i korzystanie z badań profilaktycznych. Pytany o to, czy takie badania w dobie pandemii koronawirusa są bezpieczne, Gadomski odparł, że strach jest "nadmiarowy". - Im wcześniej wykryty nowotwór, tym ogromnie większa szansa na efektywne leczenie – wskazał wiceminister. Czy Ministerstwo Zdrowia jest gotowe na epidemię nowotworów? Gość WP zapewnił, że tak. Więcej w materiale wideo.

