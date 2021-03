Koronawirus w Polsce. Cezary Tomczyk apeluje do Jarosława Kaczyńskiego

- Jest bardzo duża dyskusja o tym, co powinno się zrobić, gdzie powinien być dziś rząd, czym powinien się zająć. A ja bym chciał zadać jedno pytanie, które nurtuje nas wszystkich: gdzie jest dziś Jarosław Kaczyński, który jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa, który powinien odpowiadać za to wszystko, co dzieje się w kraju? Od 2 miesięcy nie wypowiedział się publicznie, od 2 miesięcy - jak rośnie trzecia fala zachorowań, Jarosława Kaczyńskiego nie ma - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". - Bierze (Jarosław Kaczyński - przyp. red.) pieniądze za działalność w rządzie, finansujemy go z naszych podatków, żeby dbał o bezpieczeństwo Polski. Nie zauważyłem, żeby bezpieczeństwo Polski się poprawiło, co więcej - dziś jest absolutnie fatalnie pod każdym względem. Więc gdzie jest dziś Jarosław Kaczyński? Jeśli sobie nie radzi, to może najwyższy czas podać siebie i ten rząd do dymisji - kontynuował. - Panie prezesie Jarosławie Kaczyński, niech pan się weźmie do roboty, bo dziś odpowiada pan za bezpieczeństwo naszego kraju. Nadzoruje pan wszystkie najważniejsze resorty, które dzisiaj walczą z epidemią. Płacimy panu i oczekujemy od pana pracy - tu i teraz. Nie chodzenia na spacery, nie działalności partyjnej - apelował Tomczyk. - Powiedzmy to sobie wprost. Jarosław Kaczyński nie jest żadnym wicepremierem ds. bezpieczeństwa, mimo że bierze za to pieniądze. Piastuje fikcyjny urząd - podsumował szef klubu KO.

