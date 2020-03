Koronawirus w Polsce. Były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej mówi, czy zabraknie lekarzy

Panie prezesie Mówi pan o tej pierwszej linii frontu ale coraz częściej słyszymy o tym że to lekarze i pracownicy służby zdrowia są chorzy No to zrozumiałe skoro spotykają się z pacjentami O tak dużym stopniu ryzyka zakażenia to wiadomo że w tej grupie pewnie ten odsetek za ludzi będzie wyższy No to tym bardziej potwierdza tą moją poprzednią tezę że te osoby należy objąć szczególną a nie w ich interesie chociaż też ale głównie w interesie pacjentów Jest takie powiedzenie w tej chwili że lekarz który zainfekował się tym wirusem myślę każe w tym momencie czyli dodatkowo wypada z systemu więc mamy jak gdyby taki Mechanic napędzający się z jednej strony brak i ochrony osobistej tej grupy za dojazd z drugiej strony zmniejszanie się użyteczności tej grupy zawodowej natomiast jeśli będzie pan pyta o lekarzy którzy są zakażenie a w jaki sposób no nie restryktywny wycofują się z aktywności No to słyszałem o takich przypadkach są one naganne różne są motywacje No ale nie ma innej metody jak apelować szkolić ale to jaka może być matematyka całość to jest edukować czy jest lekarzem ma podejrzenie i przychodzi do pracy to jaka może być motywacja no od bardzo górnolotnych do bardzo niskich noots od chęci pracowania bo bo Pracować trzeba do chęci pomagania innym No wyrywam nie nie znam analizy tych przypadków słyszałem tylko że są takie przypadki Ale zostawmy ja ją na boku to nie jest ważne mam jasne ale patrząc na inne kraje i na to jak się sytuacja że my jesteśmy przed taką groźbą że nam po prostu lekarzy w pewnym momencie zabraknie zarówno przez to że częściej zachoruje część po prostu już nie będzie miała siły to tego żeby pracować Nie sądzę to znaczy wie wannowy pyta pan o przewidywania takie które wynikają tylko z odczucia nie z jakichś lekarzy w Polsce w ogóle jest za mało w związku z tym ma system ochrony zdrowia niedoborowe lekarzy jest za mało świadczeń jest za mało pieniędzy jest za mało wszystkiego jest za mało w związku z tym Polska jest wyjątkowo sytuacji z tego względu że nie ma tych tych nadwyżek można powiedzieć sprzętu kapitału i i tej takiej kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia