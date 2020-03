WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze unia + 2 borys budkakoronawirus oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Borys Budka chce 20 mld zł na służbę zdrowia - Przeznaczmy 20 mld zł służbę zdrowia. 32 mld zł, które UE daje Polsce, to konkretne pieniądze, z nich 20 mld zł powinno iść na doposażenie... Rozwiń jasno wspólnie przeznaczymy 20 mil … Rozwiń Transkrypcja: jasno wspólnie przeznaczymy 20 miliardów zł dla służby zdrowia 32 miliardy które Unia Europejska przeznacza dla Polski nie to konkretne pieniądze z których 2 miliardów może być niezwłocznie przeznaczone na doposażenie służby zdrowia ale również na szybkie testy na obecność koronawirusa dochodzi do absurdalnych wręcz sytuacji w których na przykład 75 policjantów nie na Pomorzu zostaje wyłączonych na 14 dni dlatego że samotnie ci kwarantanna takiej Należy szybko przebadać jeśli są zdrowe Mogą wrócić nie do służby No i wreszcie coś to wydaje się oczywiste dzisiaj zarówno premier Jaki prezydent podkreślali że sytuacja jest kryzysowa że może potrwać kilka miesięcy a więc konieczne jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej po to by polskie samorządy by administracja publiczna narzędzia do pomocy osobom najbardziej potrzebującym stan klęski żywiołowej DeFacto już jest Ponieważ zgodnie z artykułem trzecim ustawa o stanie klęski żywiołowej mamy do czynienia z chorobą zakaźną z epidemią i teraz rząd powinien to potwierdzić stosowne dokumenty