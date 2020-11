Koronawirus w Polsce. Będą szybkie testy antygenowe stwierdzające obecność COVID-19

- Przyjmujemy, że testy antygenowe , które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR-owe. Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi . Zastanawiamy się nad wprowadzeniem tego na SOR-y i izby przyjęć (...). Chcemy również wykorzystać to w nocnej pomocy lekarskiej. To jest bardzo ważna zmiana, która umożliwi szybkie testowanie bez konieczności potwierdzania testem PCR-owym - podkreślił minister zdrowia.

Koronawirus i zmiany w Unii Europejskiej

Testy antygenowe. Jak działają szybkie testy?

Wymaz do przeprowadzenia szybkiego testu antygenowego pobiera się z nosogardzieli. Badanie wykrywa białka wirusa, które stymulują organizm do wytwarzania przeciwciał przeciwko wirusowi. Jest to szybki test, który daje wynik po kilkunastu do kilkudziesięciu minutach.