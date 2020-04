WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Beata Kempa o ratownikach medycznych na śmieciówkach - Co powiedziałaby pani tym wszystkim ratownikom medycznym, którzy pracują na umowach śmieciowych i gdy trafiają na kwarantannę, to nie dostają... Rozwiń dobrze to w takim razie chciałbym … Rozwiń Transkrypcja: dobrze to w takim razie chciałbym żeby pani co miałaby pani do powiedzenia tym wszystkim ratownikom medycznym którzy apelują o zmianę ustawy bo pracują na umowach śmieciowych jak wysyłanie są na kwarantanny to nie zarabiają 5V pan Powiem tak w tej chwili jest taki czas kiedy ja też rozumiem to najbardziej rozumiem te osoby przede wszystkim też się ratowników medycznych i też osoby które pracują w tym bezpośrednim kontakcie w ochronie zdrowia nie tylko tam gdzie są osoby zarażone ale i też szeroko pojętej ochronie zdrowia bo wszyscy oni są narażeni bo nigdy nie wiadomo kto jest nosicielem w tej chwili to również to że że rozmawiają między sobą a może i nie bo też wielu z nich naprawdę zajmuje się skupia się na pracy swojej i na służbie na ciężki służby drugiemu człowiekowi to nie mogą się skupiać jak idę na kwarantannie mogą skupić się na pracy tylko na tym że za chwilę braknie pieniędzy na życie wielu z nas i wielu wiesz że test pewno trzeba będzie poprawić Ja tylko proszę żeby nie wykorzystywać tej trudnej sytuacji wielu grup zawodowych bo po to jest To dotyczy w tej chwili w wielu grup zawodowych też wiele osób właśnie dlatego właśnie dlatego jest potrzebna odpowiedziała na władza która niż będzie mówić że pieniędzy nie ma i nie będzie jak poprzednia prawda czy czy będzie się uaktywnia dać w sposób niekonstruktywny taka która będzie mogła podejmować konstruktywne decyzji noc sobie że również że że życie bardzo zweryfikuje też wiele kwestii dotyczących ochrony zdrowia w pozytywnym dobrze ale przecież była to na razie trwa i ma wszystkie argumenty i wszystkie narzędzia co w takim razie kiedy będzie pomoc dla medyków którzy nie mogą pracować a są na umowach śmieciowych i nie do zarabiania pieniędzy Przecież jest pakiet też ten antykryzysowy też ten głos Na pewno dojdzie do stron od 100 strony rządowej i w ten obejmuje osoby które przede wszystkim z są osobami które mają swoje swojej działalności tak zwane jednoosobowe czy samozatrudnienie o może tak samozatrudnienie zabrakło mi słowa dlatego w tej sytuacji również trzeba będzie objąć pomocą wiele innych osób i z tego sobie zdajemy sprawny słyszy na pewno i to jest musimy zdejmować tego typu kwestiami czy chcemy zajmować a nie brutalną walką walką Wyborczą Proponuję opozycja czy w takim razie kiedy będzie tarcza 20 z takimi rozwiązaniami dla takich osób lat temu zatrudnienia umowa śmieciowa to są dwie różne rzeczy i różne rzeczy natomiast A z tego co wiem teraz 20 czy ten drugie ta druga to jest tym czym mówiliśmy o tym że na pewno będzie trzeba tą pomóc weryfikować i otwarcie o tym że on to mówiła tak że ją poszerzać powiększać że próbować w ogarnąć osób poszkodowanych tą pandą i nie ze swojej winy w tej chwili przeżywającej kryzysy i ona jest w tej chwili Z tego co wiem w procesie legislacyjnym bardzo szybkim jest w ostatnim momencie czytałam że jest już w tej chwili konsultowana w bardzo szybki sposób jest myślisz że jak najszybciej będzie można ją przyjąć Ja wierzę w to mocno że również obejmie grupy osób które są poszkodowane pandemia