Koronawirus w Polsce. Archidiecezja Łódzka przekłada rekolekcje dla szkół

Archidiecezja Łódzka reaguje na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce. Arcybiskup Grzegorz Ryś w komunikacie przekazał, że rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży zostają przełożone na termin "po ustaniu niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa".

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś (zdj. arch.) (East News, Fot: Michal Wozniak/East News)

Dokument w imieniu abp Grzegorza Rysia podpisał ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczącego wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Informuje on w nim, że zwrócił się do proboszczów, by ci skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii w celu przełożenia rekolekcji na "odpowiedni termin po ustaniu zagrożenia koronawirusem".

"Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów, rekolekcji itp." - dodano w komunikacie.

Z kolei w poniedziałek do wiernych z archidiecezji łódzkiej zwrócił się abp Grzegorz Ryś. "W obliczu zagrożenia epidemią, zachęcam wszystkich do ufnej modlitwy o jej opanowanie i oddalenie. Proszę o szczególną modlitwę za wszystkich chorych, ich najbliższych oraz za służbę zdrowia (...). Proszę również, aby z całą roztropnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii" - apelował w komunikacie duchowny.

Koronawirus w Polsce. KEP chce zwiększenia liczby niedzielnych Mszy Świętych

Arcybiskup przypomniał, że jest możliwe przyjmowanie "komunii na rękę", co jest "konieczną formą miłości bliźniego". "Wiem, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna" - stwierdził duchowny.

Do epidemii koronawirusa w Polsce zupełnie inaczej podchodzi Episkopat. Abp Stanisław Gądecki zaapelował w poniedziałek o zwiększenie liczby niedzielnych liturgii. "Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach" - napisał w komunikacie przewodniczący KEP.

Tymczasem we Włoszech - kolebce europejskiego katolicyzmu - Konferencja Biskupów podporządkowała się rządowym zaleceniom, zgodnie z którymi zawieszono uroczystości cywilne i religijne w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. COVID-19 na wszystkich kontynentach

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, po raz pierwszy pojawiła się w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Od połowy grudnia bardzo szybko rozprzestrzenia się po wszystkich kontynentach. Do środowego poranka potwierdzono blisko 120 tys. zakażeń koronawirusem, w tym 25 w Polsce. Od początku wybuchu epidemii śmierć poniosło 4285 osób.

