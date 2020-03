WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze rząd + 2 elżbieta polakkoronawirus Klaudiusz Michalec 2 godziny temu oprac. Karolina Kołodziejczyk i inni ( 1 ) Koronawirus w Polsce. Apel do rządu. "Nie ma żadnych pieniędzy na ten cel" Koronawirus dotarł do Polski, pierwszy przypadek odnotowano w Zielonej Górze. Reporter WP Klaudiusz Michalec rozmawiał z marszałek województwa... Rozwiń A ze mną Marszałek Województwa Elż … Rozwiń Transkrypcja: A ze mną Marszałek Województwa Elżbieta Polak Dzień dobry Gotowany Myślę że tak Robimy 100 Zabezpieczyli Procedury One są wdrożone personal jest również przedszkola Zarząd Województwa 25 lutego na swoim posiedzeniu gdy zapoznał się z sytuacją I ze stanem przygotowania naszych szpitali zarówno w Zielonej Górze Gdzie jest jedyny oddział zakaźny w województwie lubuskim W Gorzowie I w torzymiu bo to Zostały skazane Zwoje Zarząd wtedy postanowił zabezpieczyć środki finansowe bo przecież Nie mogą walczyć z Wirusem rękoma przeznaczyli 350 000 na zakup aparatury EKG Która ratuje życie ludzkie podtrzymuje funkcje oddychania Ale również Przeznaczyli Finansowe na nowoczesny sprzęt do dezynfekcji Mecze ćwiczyliśmy również taką sytuację Epidemiologiczna w ubiegłym roku zdążyliśmy Sierpnia Z bakterią Nauczyliśmy się jak działać w takiej sytuacji Zakażeniami Procedury Mamy wszystkie Jak przećwiczone Można powiedzieć ale również wtedy Samorząd Województwa Przeznaczył na walkę z bakterią pół miliona Mamy bardzo nowoczesne aparaty w laboratorium Szpitalu dzięki temu możemy bardzo szybko Prowadzić badania A w tej chwili Jeżeli chodzi o mnie badania Kierowane na koronawirus Musimy Kiero Do laboratorium w Gorzowie Jeśli chodzi o ten wczorajszy pani Apel do Premier Środki pojawiły się naprawa pani o przykazań Tych środków Szpitala Gorzowie To tutaj w zielone Coś już wiadomo Tydzień temu Gdy skierowaliśmy do wojewody pisma o stanie przygotowania naszych jednosc Zadaliśmy też mnóstwo pytań dotyczących między innymi finansowania proces Które normalnie realu się realizuje oddział zakaźny bo w stanie jego Odizolowania od szpitala tak naprawdę to moi lekarze Pracują w tym oddziale społecznie mamy W tej chwili taki volontar Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na piśmie nie otrzymaliśmy żadnych gwarancji Do dnia dzisiejszego Dzisiaj wywołaliśmy posiedzenie zarządu Właśnie w tym celu żeby monitować nie oczekujemy że te pieniądze już będą natychmiast nako Ale skoro są zapowiedzi rządu że rząd przeznacza 100 milionów ze swojej rezerwy Na walkę z koronawirusa No to Myślę że dobrze by było Też poinformować Dyrektorów szpitali również samorządy które są Właścicielami tych szpitali organami prowadzącymi Taka informacja jest nam potrzebna żeby Jak bardzo możemy się zaangażować Finansowo ponieważ ta epidemia może przyjść Tak mamy W tej chwili Jednego pacjenta Zdiagnozowanego na 1000000 Więc nie jest to duże zagrożenie Ale moje doświadczenie są Wskazuje że w takich sytuacjach trzeba wyprzeć Działania zarządzanie kryzysowe polega na natychmiastowym Działanie Do dzisiaj ja sprawdziłam Nie ma żadnych pieniędzy Na ten cel na naszym koncie pomimo takich zapowiedzi za Ministra Zdrowia z premiera i nie ma też odpowiedzi na piśmie A wystarczyłoby takie pisemne potwierdzenie za to rząd za Oni mówią Oni mam na myśli Że to jest Apple Paul Że uprawia pani polityk To jest but Jest mi bardzo przykro że tak moja wypowiedź została oceniona ja naprawdę Sposób na bar Skromny Zwróciłam uwagę Wystąpiłam z Apple O faktycznie działanie merytoryczne działanie ponieważ Jak na razie obserwujemy że są Debaty rozmowy Konferencje prasowe tutaj też za Dzisiaj wojewoda zorganizuje Conference Ale niestety nie zapraszam mojego p Od zarząd Spotkanie Nie odpowiada nam na nasz Pretensje do Właśnie takich Jak mi przykro Sposób komentuje Mój apel ponieważ Sekwencja Wystąpienia Premier Pana wojen Ogłasza Polsce ogłasza się Że rząd przeznacza 100 milionów Na walkę skoro Ja się pytam Są te pieniądze Jakoś już nie dało My robimy Panie redaktorze Szpitale samorządu Procedury są Ale nie może Walczyć z nowym wirusem gołymi rękoma Ochrona zdrowia w Sytuacji nigdy nie była tak bardzo za 2 W Polsce Jesteśmy na granicy 17 miliardów zadłużenia i teraz wymaga się Szpital Kierujący Specjalne Zobowiązując do Procent A nie udzielając żadnej pomocy Przecież doskonale wiemy Że nawet Fakty które normalnie realizują Szpital Niedoszacowane koszty bardzo Wzrost Więc se trudno Podejmować Tak nierówną walkę w takiej sytuacji Gdy wszyscy mieszkańcy cała Polska Że rząd wspiera że Ale proszę mi powiedzieć na czym ta Kolega czy to jest tylko zakup płyn Do dezynfekcji Otrzymaliśmy 400 maseczek Kombinezonów Zator Dziękuję Ale lista Dużo długo Szpital w Gorzowie Gdzie nie ma oddziału zakaźnego Poprosił 4.5 miliona Złotych na zakup niezbędnego sprzętu przygotowanie również Oiom I przygotowanie Na Diagnoza Również my skoro musimy w Zielonej Górze odizolować oddział zakaźny też pod Jemy OIOM na i Oddziałach gdzie normalnie Którzy przecież przybywali do tej pory na oddziale zakaźnym Ben To wszystko Kosztuje To już ostatnie pytanie czy to jest tak że samorząd woj Bóstwa wyręcza trochę Walc Nie po raz pierwszy w ubiegłym roku też Byliśmy No niestety takiej samej sytuacji Na mniejszą skalę tak Bateria Ruda Live szpital No to zabezp W czasie Wielkiego kryzysu Odpowiada wojewoda Jego wsparcie polegało włącznie na tym że skierował wniosek do prokuratora Na prezesa natomiast my podjęliśmy Działania merytoryczne nie takie medialne przeznaczy Szpitalowi pół miliona Z naszych środków Na zakup niezbędnego sprzętu wtedy do badania laboratoryjne Żeby Pomóc w szpitalu Takie Skoordynowane W sytuacji każdego zagrożeń Są niezbędne W tym roku Znaczy ja mam nadzieję że ten apel Będzie skuteczny ponieważ wczoraj pan premier Odpowiedział na mój apel że niezwłocznie przekażę środki finansowe zgodnie z wnioskami Naszych szpic Więc czekamy na Rezultaty Dziękuję bardzo za rozmowę a moim i państwa gości Marszałek Elżbieta