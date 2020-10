Koronawirus w Polsce. Antonow przywiózł miliony maseczek bez certyfikatu. Za ich zakupem stała Agencja Wywiadu?

- Cała akcja od początku do końca była prowadzona i chroniona przez polski wywiad - przekonuje "GW" jeden z informatorów gazety, dobrze znający kulisy operacji.

Antonow An-225 w Polsce. Co przywiózł i dlaczego zdecydowano się na ten samolot?

Dziennikarze gazety twierdzą, że w rzeczywistości za sprowadzeniem sprzętu do Polski stoi nie KGHM , ale niewielka spółka Quantron z Łazów pod Warszawą. Opisują skomplikowane powiązania personalne członków zarządu tej firmy ze zlikwidowanymi za czasów rządów PiS-Samoobrona-LPR Wojskowymi Służbami Informacyjnymi i obecną Agencją Wywiadu.

Bezużyteczne maseczki. Ich sprowadzenie to akcja służb?

Co więcej, spółka Quantron ma mieć także powiązania z amerykańską firmą XFed Global Consulting, którą kierują byli pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security) i straży granicznej (US Customs and Border Protection) i agenci federalni.