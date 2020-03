Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda o dostawach z Chin. "Bariery usunięte"

"Bariery usunięte. Na Okęciu wylądował pierwszy z kilku samolotów, którymi dziś i w najbliższych dniach przyleci do Polski indywidualne wyposażenie ochronne dla służb medycznych zakupione w Chinach przez różne polskie instytucje (ARP, ARM, KGHM)" - napisał na Twitterze prezydent, zamieszczając link do nagrania z lotniska.

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera podczas konferencji prasowej na warszawskim lotnisku zapowiedział, że z Chin przylecą do wieczora łącznie trzy samoloty z dostawami sprzętu. - Chciałbym podziękować prezesom spółek, które dokonują zakupów. Chciałbym też podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który rozmawiał o dostawach z prezydentem Chin - mówił Dworczyk.

Minister zapowiedział, że PLL LOT kończy powoli akcję sprowadzania Polaków do Polski, ale zaznaczył, że do 5 kwietnia realizowane będą wciąż loty pozaeuropejskie. - Utrzymany zostanie też most powietrzny z Chin, choć z innych kierunków też kilka lotów pewnie będzie - mówił Dworczyk.