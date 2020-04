WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 Covid-19aleksander mazan 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Aleksander Mazan z WP wyzdrowiał z COVID-19. "Uderzyła mnie reakcja pielęgniarza” - Kiedy pielęgniarz przyniósł mi posiłek, to widziałem, jak drżały mu ręce ze strachu. To był szok - relacjonował w naszym programie specjalnym... Rozwiń choroba dopiero zaczynała się rozp … Rozwiń Transkrypcja: choroba dopiero zaczynała się rozprzestrzenia pamiętam taki filmy wysyłane do Polski z Włoch powiedzcie ludziom że ta Choroba dotyka wszystkich nawet młodych jak leżałeś się na tym oddziale zakaźnym Jaka tam jest w tej chwili atmosfera to jest panika przerażenie taka milcząca milczące przyzwolenie i pogodzenie się z tym co się dzieje to znaczy troszeczkę rozgraniczyć Ponieważ z jednej strony Jeżeli jeżeli pada zadajesz mi takie pytanie to jest inny troszeczkę sposób spojrzenie pacjentów którzy różni różni reagują niektórzy Niektórzy są bardzo zamknięci niektórzy niektórzy starają się nawiązywać jakiś kontakt a z drugiej strony nie trzeba spojrzeć na ten personel który de facto najlepiej jak to jak to wygląda Jakie jest ryzyko przede wszystkim przede wszystkim uderzyło mnie najbardziej w całym tym 2 tygodniowym pobycie w szpitalu reakcja i zachowanie czy jest posiłek i w momencie podawania mi go jest dojrzały mu ręce i cały się Trząsł podejrzewam ze strachu w związku z tym to było dla mnie takie największe uderzenie w grze My tu w tym na tym oddziale siedzimy i wszyscy mniej więcej czuję się coraz lepiej a to a to jednak jest Jest to bardzo bardzo ryzykowne i tak dla nas jak i dla tych dla tych pielęgniarzy dla tych słów które w pełnym pełnym umundurowaniu się na mnie starały opiekować Aleksandra że masz teraz dwa testy negatywne i jak sam wspominałeś jesteś 117 pozdrowień co mnie Domyślam się że ta liczba na długo z tobą zostanie Ale powiedz jakie są dalej zalecenia Czy teraz czujesz się tak jak przed chorobą masz dużo sił Czy możesz robić Wszystko oczywiście w granicach swojego mieszkania na jakie są zalecenia lekarzy jakie masz teraz postępować Jak długo to znaczy tak dostęp do dwadzieścia cztery kwietnia zwolnienie z pracy z od lekarza prowadzącego ze szpitala z Raciborza No i mam zalecenie rekonwalescencji trwania i dbania o siebie i przede wszystkim przede wszystkim powrotu jakby tam odbudowywania kondycji przede wszystkim No wydaje mi się że się czuję bardzo dobrze tak jak rozmawiam z wami teraz nie powiedziałbym że to jakoś tam odstaje od tego jak czułem się przed chorobą natomiast pokonanie piętra czy wykona czynność taki fizycznych jedno jest po prostu męczące to znaczy człowiek męczy się dużo bardziej niż wcześniej i jest jednak czuć to takie ogólne osłabienie organizmu Aleksander ma zatrzymamy dalej kciuki Bądź dzielny Walcz dzielnie odpoczywaj i wracaj do nas w pełnym zdrowiu już to nasz Wirtualnej Polski wyzdrowiał covid-19 117 ozdrowieniec ale to co opowiada o faktycznie daje bardzo dużo do myślenia proszę na siebie uważać bo wiem że wielu z nas Kusi to jednak wychodzić na spacery jeździć na rowerze buntować się przeciwko zakazaną lepiej posiedzieć w domu bo chciało mi się to prawda A później mamy taki obrazek pielęgniarza który mu drżą ręce posiłek później nie możemy złapać oddechu a nawet ci którzy wyzdrowieli widać że to są problem bo jednak przejście piętra jest trudne To widać że ten powrót do forum będzie trwało długo to nie są żarty to naprawdę nie są żarty Zostańmy w domu