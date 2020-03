Koronawirus w Polsce. Akcja straży miejskiej w Koszalinie

Pomysłodawcą jest Piotr Simiński, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie. - To nie są żadne nadzwyczajne działania, ostrzegamy po prostu mieszkańców, informując o zagrożeniu. To nasz obowiązek. Z tego, co wiem, dzieje się tak w wielu miastach - mówi w rozmowie z WP.

Mimo, że straż nie otrzymuje zgłoszeń od mieszkańców, by ktoś zachowywał się szczególnie nieodpowiednio w tej sytuacji, to nie wszyscy stosują się do zaleceń kwarantanny. - Pewien 57-letni mężczyzna stwierdził że ma ochotę ćwiczyć na siłowni plenerowej i nie reagował na upomnienia strażników miejskich. Ponadto w pewnym momencie stwierdził, że jest zakażony koronawirusem - opowiada nam Piotr Simiński. Straż Miejska chciała natychmiast wdrożyć procedury obowiązujące w takich przypadkach i wezwać służby sanitarne, jednak 57-latek przyznał, że to był jedynie żart. Został na niego nałożony mandat w wysokości 500 zł. Zdaniem Simińskiego jednak powinno się w takich sytuacjach stosować zaostrzone procedury karania.