Koronawirus w Polsce. - Takiego zakazu nie można na nas nałożyć bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - mówiła w programie specjalnym WP adwokat Magdalena Wilk... co ze spacerem w lesie dlatego że wiele osób mówi że to jest niekonstytucyjne zakaz i do lasu nie można zabronić weź czy jak nie spotka Policjant w lesie mam mu powiedzieć Proszę drogi policjancie to mam konstytucję nie możesz mi dać No tak samo z tym zakazem przemieszczania się to też jest tak naprawdę niekonstytucyjne bo takiego zakazu nie można naraz nałożyć bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego tak samo nie można wprowadzić wstępu do lasu oprócz trzech bodajże sytuacji która które są przewidziane w ustawie o lasach na przykład że grozi niebezpieczeństwo pożarowe więc tak samo spotkamy funkcjonariusza straży leśnej albo policjanta w lesie to tak na prawdę popełniamy 2 Dywity Po pierwsze się przemieszczamy jeśli mamy nie mamy do tego powodu a po drugie Jesteśmy na terenie teoretycznie objętym zakazem ustawa karania mandatowego jest taka sama czyli nie ma tak naprawdę ale jest wykazywana taka sama ten artykuł 54 kw postępowanie może być też dokładnie takie same czyli odmawiamy przyjęcia mandatu ale liczymy się z tym też że może być skierowany wniosek do do inspektoratu żeby nas ukarać karą administracji Ale ja mam nadzieję mimo wszystko pomimo tych różnych doniesień medialnych że funkcjonariusze też tych ludzi mi i na pewno absurdalność sytuacji też nie pozwolą że zawsze lepsze rozmowa logiczne wytłumaczenie spokojne wytłumaczenie niż pójście od razu takie Laury nie przyjmuję mandatu i już no pani mecenas muszę powiedzieć że mogą to być takie płonne nadzieje bo właśnie chciałem przedstawić taką sytuację i to mówił rzecznik Komendanta Głównego Policji że policjanci będą sprawdzać czy wyjście do sklepu jest związane z zakupami związanymi z jedzeniem przygotować obiadu kolacji i tego jak wyżyć czy jest na przykład to wyjście do sklepu aby kupić sobie zdrapkę czy akurat alkohol i jak rozumiem to drugie będzie właśnie wiązało się z mandatem A to powiem że potrzebujesz czegoś na obiad nie to ja tu nie widzę Wyobrażacie sobie że funkcjonariusz będzie za nami chodził do sklepu i sprawdzał co mamy w koszyku ale jeszcze funkcjonariusz będzie tym ponadprogramowa Auto ponadprogramowo osobą w sklepie to jak to się będzie miało do regulacji związanych z liczbą klientów względem liczby kask Moim zdaniem po co iść absurdy które mają nas po prostu utrzymać w ryzach może Niestety tak trzeba Że trzeba ludzi zastraszyć Trzeba ludziom powiedzieć że macie siedzieć w domach bo jak nie to będą kary za najprostsze czynności życiowe może się inaczej nie da w tym społeczeństwem ale my musimy wiedzieć jaka jest nasza Nasze prawa Jaka jest nasza sytuacja prawna I co możemy zrobić żeby właśnie zastraszyć się nie dać i żeby w razie czego dać odpór Tak przepraszam bardzo ale naprawdę idiotycznym groźbą