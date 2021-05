Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: Wracamy na tory normalności, ale mogą pojawić się nowe mutacje

Minister zdrowia wziął udział w spotkaniu parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w Sejmie. Adam Niedzielski podczas swojego wystąpienia mówił o sytuacji epidemicznej w Polce i zwiastunach powrotu do normalności. - To oczywiście jest bardzo optymistyczne i wszyscy bardzo tęsknimy za powrotem do normalności, ale niestety zawsze z tyłu głowy będzie się teraz czaił pewnego rodzaju lęk - mówił szef resortu zdrowia.