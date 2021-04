Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: trend spadkowy trwa

"Średnia 7-dniowa liczby nowych zakażeń spadła do 16 tys. Trend spadkowy trwa" - napisał szef resortu w poniedziałek na Twitterze.

Koronawirus w Polsce. Zapisy na szczepienia dla wszystkich coraz bliżej

- To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy - powiedział Morawiecki, ogłaszając, że do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia będzie mógł otrzymać e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19.