Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: na razie jesteśmy zieloną wyspą

Szczepionka na COVID. Minister Zdrowia: cała nasza populacja jest zabezpieczona

Polityk twierdzi jednak, że ze strony opozycji mamy w tej kwestii do czynienia z "festiwalem fake newsów". Dodaje, że świadczy to o głębokim niezrozumieniu sytuacji. Jej nasilenie miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch dni, kiedy to Niedzielski "musiał ciągle tłumaczyć, że cała nasza populacja jest zabezpieczona, bo mamy zakontraktowane 85 mln dawek".

Minister zdrowia podkreśla, że nawet gdyby szczepionki na COVID kolejnych producentów nie zostały dopuszczone do obrotu, to i tak mamy wystarczającą liczbę na zapewnienie odporności populacyjnej. Niedzielski tłumaczy, że przez to "możemy teraz przebierać w ofertach" i skupić się na tych, które będą dostarczane w dogodnych dla nas terminach. Polityk zapewnia, że jeśli pojawią się nowe dostawy, to jest szansa na uruchomienie dodatkowych miejsc na szczepienia dla seniorów.