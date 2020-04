WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 3 Covid-19aleksander mazanozdrowieniec 29 min. temu Koronawirus w Polsce. "117 ozdrowieniec". Aleksander Mazan z WP o chorobie, którą przeszedł - To, co mnie uderzyło w przebiegu choroby, to nagły atak gorączki. To było jak "cios", bo w ciągu dnia byłem w pracy i dobrze się czułem,... Rozwiń Łączymy się z tobą Nie bez przyczy … Rozwiń Transkrypcja: Łączymy się z tobą Nie bez przyczyny bo ty jesteś człowiekiem czy za którego szczególnie trafiły trzymaliśmy kciuki ale już wiemy że to było trzymanie kciuków solidne Wyzdrowiałeś bo byłeś na liście tych którzy byli zarażeni covid-19 bardzo przede wszystkim bardzo wam serdecznie dziękuję za to że trzymaj się za mnie kciuki czułem to właśnie w moim pokoju za tymi grubymi murami No szpitalnymi szpitala w Raciborzu natomiast tak jak wspomniałem przed chwileczką szczęście Jestem już zdrowy tak zgodnie z tymi statystykami 117 ozdrowieniec także także po dwóch testach które w odstępie 4 dni zostały wykonane by był negatywny także już szczęśliwy szczęśliwy jestem jestem zdrowy od samego początku bardzo często słyszeliśmy że to jest taka choroba która dotyka głównie ludzi starszych ludzi słabszych No nie wyglądasz ani na jednego a opowiedz nam w takim razie jak przebiegała ta walka z chorobą to znaczy tak Jak wspomniałeś rzeczywiście Media troszeczkę inne inaczej to kreują wygląda rzeczywistość najmłodsza osoba która była u nas na oddziale miała na moje tak tak tak szacunki około 20 lat więc więc zdecydowanie nie była nie była osoba starsza czy czy schorowana ze mną na sali był też był też kolega który gra w piłkę nożną widzę widzę czeskiej więc osoba bardzo wysportowana bardzo bardzo dobrej formie no i też też się też się zaraził jeżeli pytasz mnie sam przebieg choroby przede wszystkim co co mi gdy żyło to Nagły Atak gorączki dosłownie powiem wam z minuty na minutę nagle nagle pojawiła się gorączka 38,5 ogromnym zaskoczeniem No Wręcz bym powiedział szokiem bo czułem się bardzo dobrze Byłem normalnie normalnie w pracy a nagle a nagle taki cios także zaraz zaraz po tym jak jak tylko żona zmierzyła mi tą gorączkę to stwierdziłem że że coś musi być nie tak być może to być może to jest to pod hasłem to mam na myśli covid-19 w związku z tym od razu się ubrałem założyłem Założyłem kurtkę i pojechałem do szpitala w celu w celu wykonania badania tak to tak to wyglądało tam poczekałem mniej więcej pół godziny aż lekarz się ubierze ponieważ on i dokonuje tego wymazów w pełnej w pełnym tym stroju chemicznym w tym zabezpieczającym więc więc zostałem tam zostań tam przyjęty na i pani pani mnie uspokoiłaś stwierdziła że prawdopodobnie to nie jest to że to może jakiś przez może jakaś grypa Natomiast po po mniej więcej 13 godzinach dnia następnego no już już dzwoniono do mnie z Sanepidu że niestety wynik jest pozytywny w związku z tym związku z tym nie ma żadnych wątpliwości co do tego że jestem zarażony Korona wirusem No dobrze opowiedz nam teraz i jak wyglądał sam przebieg choroby masz test i co dalej masz gorączkę no i kiedy zacząłeś się czuć po prostu lepiej to znaczy lepiej to jest właśnie bardzo przewrotne określenie jak byłem że się czułeś czułem się lepiej co rano co rano się czułem lepiej powiem Wam tak że następnego dnia O godzinie mniej więcej 8:00 rano czułem się zdrowym wiem no może to rzeczywiście nic takiego może nie do tego szpitala zakaźnego pojechałem i ta sytuacja miała miała taki charakter cykliczny mówię sytuacja czyli to to lepsze samopoczucie to znaczy co rano czuję się bardzo dobrze a koło 14:00 Zaczynają już się czuć gorzej to znaczy tak powie zaczęła się pojawiać gorączka natomiast Później pojawił się pojawił się bardzo suchy kaszel a kaszel Google jakby samonakręcający się ponieważ nagle zaczynałem kaszleć i ten kaszel że tak falowo aż powiedzmy Zacząłem coś wykształcać związku z tym było to nie do opanowania z mojej strony i podejrzewam że bardzo wiele wiele osób ma bardzo podobne podobne objawy i tak jak pytasz Kiedy zacząłem czuć się lepiej to myślę że tak po po tych 99 dniach od pojawienia się pierwszych objawów zacząłem czuć taką poprawę zacząłem móc oddychać pełną piersią ponieważ później właśnie jak zaczęły się pojawiać te kaszle no to przy takim głębszym czy próbie głębszego oddechu czy czy oddychania Jak to się mówi tak piersią to nagle pojawia się pojawiają się te ataki kaszlu także także tak jak tak jak ja I jak inni inni chorzy z tymi z którymi rozmawiałem No wszyscy oddychali bardzo płytko ze względu na to żeby ograniczyć to ryzyko tego nagłego ataku kaszlu powiedz A miałaś taki moment kiedy sobie sobie pomyślałeś właśnie jest ten kaszel jest już kolejny dzień w szpitalu zakaźnym jest poprawa rano po południu znowu jest gorzej że o rany co się dzieje naprawdę to nie jest zabawa to to to nie jest tak jak niektórzy mówią że tylko starsze osoby źle się czują ciężko chorują ale dotyka wszystkich i teraz dotknęło mnie to znaczy powiem wam nie to od razu tak tak ścięło ponieważ nie jestem osobą na szczęście która często choruję Natomiast on nagła gorączka no od razu uzmysłowił a mi że nie jest dobrze Początek leczenia przebiegał w sposób dość dziwny ponieważ skontaktował się ze mną lekarz prowadzący pan profesor Mazur który który konsultował mnie telefonicznie i de facto nie nie dawał żadnych żadnych oznak co do tego żeby żeby to leczenie miało wygląda natomiast ze względu na to że w przeciągu sam kolejnych czterech pięciu 5 dni ta gorączka nie znikała No to w sobotę zadecydował czyli de facto szóstym dniu od pierwszego białogórze że jednak muszę się udać do do szpitala więc więc wiedziałem że że to nie są nie są żarty i rzeczywiście ten to że ten stan jeszcze się nie poprawił nie jestem zdrowy No to jednak trzeba trzeba na siebie bardzo uważać i i że ten no ten następny objawy mogą być mogą być jeszcze poważniejsze