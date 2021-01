Koronawirus w Niemczech. "Die Welt" pisze o akcji #OtwieraMy w Polsce

Na interaktywnej mapie Polski przybywa miejscowości, w których sklepy, hotele, siłownie czy restauracje podjęły działalność, ignorując kwarantannę. W Warszawie taką decyzję podjęły na przykład restauracja "Burrito and Burger", bar "PiwPaw Parkingowa" czy pizzeria "Molto Bene". Zgodnie z przepisami, do 31 stycznia jest to zakazane – czytamy w "Die Welt".