Koronawirus w Europie. Włoski premier mówi o "największym kryzysie", prezydent Madrytu zakażona

W rozmowie z "Corriera della Serra" Antonio Conte podkreślił, że Włochy wchodzą "w decydujące tygodnie" w walce z epidemią koronawirusa. - Nie możemy obniżyć czujności, to najważniejsze wyzwanie. Do zwycięstwa trzeba 60 mln Włochów - oświadczył szef rządu. Dodał, że ten czas to "największe wyzwanie od czasów II wojny światowej".