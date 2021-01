Koronawirus w Europie. W 13 państwach obowiązuje godzina policyjna

Kolejna, trzecia już fala pandemii zmusiła rządy większości państw w Europie do wprowadzenia kolejnego lockdownu. Część ograniczyła także możliwość przemieszczania się obywateli w godzinach nocnych wprowadzając tzw. godzinę policyjną . Obowiązuje ona:

w Belgii: od 22.00 do 6.00 w Walonii, a od 24.00 do 5.00 we Flandrii;