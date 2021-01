Europa walczy w koronawirusem i zaostrza restrykcje. Godzina policyjna wprowadzona w kilku krajach

Do 31 stycznia kwarantanna została przedłużona na terenie Niemiec, mimo tego, że pierwotnie miała zakończyć się 10 stycznia. Rząd federalny i władze krajów związkowych wprowadziły też na początku stycznia nowe ograniczenia obowiązujące na terenie całego kraju. Do tej pory w prywatnych spotkaniach mogło brać udział najwyżej pięć osób z dwóch gospodarstw domowych. Jednak od 11 stycznia członkowie jednego gospodarstwa domowego będą się mogli spotykać najwyżej z jedną inną osobą spoza swojego domu.

Koronawirus. Niemcy. Maksymalnie 15 km od miejsca zamieszkania

W powiatach, w których odnotowuje się najwięcej zakażeń, ich mieszkańcy będą mogli się przemieszczać najdalej na 15 km od miejsca zamieszkania. Każda osoba, która przyjedzie do Niemiec będzie musiała poddać się 10-dniowej kwarantannie i na 48 godz. przed wjazdem do tego kraju, lub bezpośrednio po tym, przejść badanie na obecność koronawirusa. Zamknięte zostaną szkoły i przedszkola, sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu. Restauracje działają tylko na wynos.

Anglia

Mieszkańcy Anglii nie mogą wychodzić z domu bez uzasadnionego powodu, zamknięte zostały szkoły, na terenie kraju działają tylko żłobki i przedszkola. Puby, bary i restauracje prowadzą sprzedaż na wynos. Zamknięte pozostają sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Prywatne spotkania są zasadniczo zabronione. Nie wiadomo na razie do kiedy będą utrzymane te restrykcje, premier Boris Johnson liczy na to, że będzie je można poluzować w połowie lutego.

Szkocja, Irlandia Północna i Walia

W Irlandii od poniedziałku 11 stycznia szkoły przejdą na naukę zdalną. Stacjonarnie będą trzy razy w tygodniu uczyć się jedynie uczniowie przygotowujący się do egzaminów kończących szkołę średnią. Od piątku mają być wstrzymane prace na budowach i przy remontach, które nie są uznane za niezbędne.

Mieszkańcy Irlandii nie mogą wychodzić z domu bez istotnego uzasadnienia. Zamknięte pozostają placówki handlowe i usługowe, które nie zaspokajają najważniejszych potrzeb. Obostrzenia potrwają co najmniej do końca stycznia.

Czechy i Słowacja

W Czechach obowiązujące ograniczenia zostały przedłużone do 22 stycznia. Chodzi m.in. o zakaz wychodzenia z domu między 21 a 5 rano, zamknięcie większości sklepów i zakładów usługowych, hoteli, restauracji i miejsc rozrywki; naukę zdalną w szkołach, a także zamknięcie stacji i wyciągów narciarskich.

Rząd Słowacji zdecydował o zaostrzeniu ograniczeń w leżącej na południowym zachodzie kraju Nitrze i przyległym do niej powiecie. Od poniedziałku 11 stycznia, aby wyjść z domu m.in. do pracy, na spacer lub z dziećmi do szkoły, mieszkańcy Słowacji będą musieli mieć przy sobie negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Na terenie całej Słowacji obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej przyczyny, otwarte są jedynie sklepy spożywcze, apteki i stacje benzynowe, psy można wyprowadzać jedynie na odległość kilometra od miejsca zamieszkania.